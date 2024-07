BASF Aktie News: BASF am Mittag stärker

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von BASF zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 44,76 EUR.

Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 44,76 EUR. Die BASF-Aktie zog in der Spitze bis auf 44,82 EUR an. Bei 44,32 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 269.240 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 04.04.2024 auf bis zu 54,93 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,73 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,25 EUR am 26.10.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,34 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 51,20 EUR je BASF-Aktie an.

BASF veröffentlichte am 25.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,75 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 17,55 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 19,99 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 3,51 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Schwacher Handel in Europa: Euro STOXX 50 fällt zum Ende des Freitagshandels zurück

Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 gibt letztendlich nach

Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 verliert am Nachmittag