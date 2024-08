BASF Aktie News: BASF am Vormittag mit angezogener Handbremse

So bewegt sich BASF

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Mit einem Kurs von 44,19 EUR zeigte sich die BASF-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 09:07 Uhr die BASF-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 44,19 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 44,19 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 44,07 EUR. Bei 44,10 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 23.000 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 19,55 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 40,18 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 9,09 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,40 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,30 EUR je BASF-Aktie an.

Am 26.07.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 0,56 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 6,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR im Vergleich zu 17,31 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,52 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Börse Frankfurt: DAX schlussendlich mit grünen Vorzeichen

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX beendet den Handel in der Gewinnzone

Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende auf grünem Terrain