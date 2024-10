BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BASF. Das Papier von BASF befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,4 Prozent auf 46,33 EUR ab.

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 0,4 Prozent auf 46,33 EUR. Bei 46,07 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 46,27 EUR. Bisher wurden heute 675.223 BASF-Aktien gehandelt.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,58 Prozent. Bei 40,18 EUR fiel das Papier am 05.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 13,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,59 EUR je Aktie ausschütten. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,20 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 26.07.2024. Es stand ein EPS von 0,48 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 0,56 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 16,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 17,31 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2025 rechnen Experten am 20.02.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BASF-Aktie in Höhe von 3,36 EUR im Jahr 2024 aus.

