BASF Aktie News: BASF steigt am Donnerstagvormittag

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von BASF legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 45,53 EUR.

Die BASF-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 45,53 EUR. Bei 45,61 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,51 EUR. Bisher wurden via XETRA 67.666 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 17,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,18 EUR am 05.08.2024. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,75 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 2,49 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 54,07 EUR aus.

Am 30.10.2024 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF -1,78 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig standen 15,74 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BASF 15,87 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von BASF wird am 28.02.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 20.02.2026.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,48 EUR je Aktie.

