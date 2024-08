BASF Aktie News: BASF am Vormittag auf grünem Terrain

Kursentwicklung

Die Aktie von BASF gehört am Freitagvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 44,68 EUR zu.

Werte in diesem Artikel

Die BASF-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 44,68 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 44,71 EUR. Bei 44,68 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via XETRA 27.284 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 22,95 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,18 EUR am 05.08.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,40 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 50,30 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 26.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,48 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,31 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,11 Mrd. EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 22.10.2025 dürfte BASF die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Handelsende Gewinne

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 bewegt sich zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag in Grün