BASF Aktie News: BASF am Montagmittag leichter

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von BASF. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,5 Prozent auf 45,32 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,5 Prozent auf 45,32 EUR. Die Abwärtsbewegung der BASF-Aktie ging bis auf 45,06 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 46,10 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 641.492 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,22 Prozent hinzugewinnen. Am 05.08.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR ab. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 12,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,40 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,30 EUR.

Am 26.07.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 EUR je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 30.10.2024 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,49 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

Redaktion finanzen.net

