BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Vormittag ins Minus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 45,89 EUR.

Das Papier von BASF befand sich um 09:06 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,3 Prozent auf 45,89 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 45,87 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,10 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 64.471 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 markierte das Papier bei 54,93 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BASF-Aktie somit 16,46 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Mit Abgaben von 12,45 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,40 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 50,30 EUR angegeben.

Am 26.07.2024 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,90 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 17,31 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 16,11 Mrd. EUR.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 22.10.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 3,49 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

