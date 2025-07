BASF Aktie News: BASF gewinnt am Vormittag

BASF im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BASF. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Um 09:06 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,0 Prozent auf 45,91 EUR. Bei 46,17 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 46,00 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 356.045 BASF-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (55,06 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 16,62 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.04.2025 bei 37,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 18,54 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2024 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,25 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 2,29 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 48,75 EUR.

BASF ließ sich am 11.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,09 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 1,53 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 10,16 Prozent zurück. Hier wurden 15,77 Mrd. EUR gegenüber 17,55 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 29.07.2026 dürfte BASF die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,94 EUR je BASF-Aktie.

