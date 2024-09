BASF Aktie News: BASF am Mittag im Aufwind

BASF im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von BASF. Zuletzt ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 45,67 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 45,67 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 45,89 EUR. Bei 45,69 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 504.310 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Gewinne von 20,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2024 bei 40,18 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 12,03 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,33 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 50,10 EUR.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,48 EUR gegenüber 0,56 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 16,11 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 6,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,31 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 22.10.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,47 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Pluszeichen in Frankfurt: DAX letztendlich in der Gewinnzone

Montagshandel in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus

Handel in Europa: STOXX 50 zum Handelsende mit Gewinnen