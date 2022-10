BASF Aktie News: BASF am Montagmittag mit Aufschlag

Aktien in diesem Artikel BASF 46,34 EUR

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12:22 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 46,28 EUR. Die BASF-Aktie legte bis auf 47,10 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 46,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 901.023 BASF-Aktien.

Am 10.02.2022 erreichte der Anteilsschein mit 69,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 33,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 37,90 EUR fiel das Papier am 28.09.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,11 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 59,04 EUR an.

Am 27.07.2022 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es stand ein EPS von 2,37 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,03 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 22.974,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte BASF einen Umsatz von 19.753,00 EUR eingefahren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von BASF wird am 26.10.2022 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 25.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,63 EUR fest.

BASF-Aktie dreht ins Plus: Vertrag von BASF-Chef Brudermüller wird verlängert - Elvermann neuer CFO

BASF-Aktie fester: Energiekrise zwingt BASF zum Sparen - BASF-Tochter Wintershall DEA plant CO2-Lager unter der Nordsee

BASF-Aktie legt zu: DZ Bank belässt Einstufung von BASF auf 'Kaufen'

