BASF Aktie News: Anleger greifen bei BASF am Mittag zu

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 46,24 EUR zu.

Die BASF-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 46,24 EUR. In der Spitze legte die BASF-Aktie bis auf 46,32 EUR zu. Bei 46,17 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 360.500 Stück.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,79 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 12,95 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 52,40 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte BASF am 25.04.2024 vor. Das EPS lag bei 1,53 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12,20 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19,99 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte BASF am 26.07.2024 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 30.07.2025.

In der BASF-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 3,61 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

