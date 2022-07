BASF Aktie News: BASF reagiert am Montagmittag positiv

Aktien in diesem Artikel BASF 42,87 EUR

Das Papier von BASF konnte um 25.07.2022 12:22:00 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,1 Prozent auf 43,63 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BASF-Aktie bei 43,64 EUR. Bei 43,02 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 801.198 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.08.2021 auf bis zu 69,52 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 37,24 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BASF-Aktie. Am 05.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 39,33 EUR. Abschläge von 10,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 65,12 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte BASF am 29.04.2022 vor. Das EPS lag bei 2,70 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 2,00 EUR je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BASF in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,98 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 23.083,00 EUR im Vergleich zu 19.400,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 27.07.2022 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 28.07.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,11 EUR je BASF-Aktie.

Redaktion finanzen.net

