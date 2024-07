BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Donnerstagvormittag Verluste

Notierung im Blick

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 44,65 EUR ab.

Um 09:06 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 44,65 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte BASF-Aktie bei 44,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 44,48 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 35.979 BASF-Aktien.

Bei 54,93 EUR erreichte der Titel am 04.04.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 23,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 26.10.2023 (40,25 EUR). Mit Abgaben von 9,85 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für BASF-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,40 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,34 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 51,20 EUR angegeben.

BASF ließ sich am 25.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,53 EUR, nach 1,75 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 12,20 Prozent zurück. Hier wurden 17,55 Mrd. EUR gegenüber 19,99 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Am 26.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von BASF veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 30.07.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 3,51 EUR je BASF-Aktie.

