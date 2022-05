BASF Aktie News: BASF am Vormittag höher

Aktien in diesem Artikel BASF 49,76 EUR

Um 26.05.2022 09:22:00 Uhr ging es für das BASF-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 49,59 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 49,65 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,56 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 29.936 BASF-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 14.08.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 69,52 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 28,67 Prozent Luft nach oben. Am 09.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 46,47 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,73 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 70,43 EUR angegeben.

Am 29.04.2022 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,70 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,00 EUR erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.083,00 EUR umgesetzt, gegenüber 19.400,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 27.07.2022 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q2 2022-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2023-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 28.07.2023 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BASF einen Gewinn von 5,76 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

