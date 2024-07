BASF Aktie News: BASF tendiert am Mittag tiefer

Notierung im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 3,0 Prozent auf 43,43 EUR abwärts.

Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:49 Uhr um 3,0 Prozent auf 43,43 EUR ab. In der Spitze büßte die BASF-Aktie bis auf 43,08 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.223.367 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 26,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Bei 40,25 EUR fiel das Papier am 26.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,32 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,34 EUR. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 51,20 EUR für die BASF-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 25.04.2024. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,53 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BASF ein EPS von 1,75 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 12,20 Prozent auf 17,55 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 19,99 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von BASF rechnen Experten am 30.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,51 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

