BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Nachmittag auf rotes Terrain

BASF im Fokus

Die Aktie von BASF gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 2,8 Prozent auf 43,50 EUR ab.

Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 2,8 Prozent auf 43,50 EUR. In der Spitze fiel die BASF-Aktie bis auf 43,08 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 43,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten BASF-Aktien beläuft sich auf 1.838.143 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (54,93 EUR) erklomm das Papier am 04.04.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BASF-Aktie mit einem Kursplus von 26,29 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 26.10.2023 auf bis zu 40,25 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 8,06 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,34 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 51,20 EUR.

Am 25.04.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,53 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,75 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BASF hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 17,55 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 26.07.2024 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 30.07.2025.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,51 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

STOXX-Handel Euro STOXX 50 zeigt sich zum Start leichter

STOXX-Handel Euro STOXX 50 schlussendlich in der Verlustzone

Minuszeichen in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 nachmittags