BASF Aktie News: BASF verzeichnet am Freitagmittag Verluste

Die Aktie verlor um 12:22 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 41,90 EUR. Die BASF-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 41,82 EUR ab. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 42,42 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 620.251 BASF-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 10.02.2022 bei 69,15 EUR. Mit einem Zuwachs von 39,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.07.2022 bei 39,33 EUR. Mit einem Kursverlust von 6,55 Prozent würde die BASF-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 62,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 27.07.2022. Das EPS wurde auf 2,37 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,03 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,31 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.974,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.753,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2022 dürfte BASF am 26.10.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 25.10.2023.

Den erwarteten Gewinn je BASF-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,42 EUR fest.

