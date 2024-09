BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Kursabschlägen

Blick auf BASF-Kurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,3 Prozent auf 44,31 EUR nach.

Die BASF-Aktie wies um 11:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 44,31 EUR abwärts. Der Kurs der BASF-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 43,88 EUR nach. Bei 44,43 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 2.065.624 BASF-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 54,93 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.04.2024). Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 19,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 40,18 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 10,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,33 EUR, nach 3,40 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der BASF-Aktie wird bei 50,10 EUR angegeben.

Am 26.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,90 Prozent zurück. Hier wurden 16,11 Mrd. EUR gegenüber 17,31 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 22.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,47 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

