BASF Aktie News: BASF am Nachmittag mit Verlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BASF. Zuletzt fiel die BASF-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 45,06 EUR ab.

Die BASF-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 45,06 EUR. Die BASF-Aktie sank bis auf 43,88 EUR. Mit einem Wert von 44,43 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 3.395.498 BASF-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.04.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,90 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Am 05.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,18 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 12,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,33 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BASF-Aktie bei 50,10 EUR.

Am 26.07.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,48 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,56 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat BASF im vergangenen Quartal 16,11 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BASF 17,31 Mrd. EUR umsetzen können.

BASF wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 30.10.2024 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 22.10.2025.

Experten taxieren den BASF-Gewinn für das Jahr 2024 auf 3,47 EUR je Aktie.

