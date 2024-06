BASF Aktie News: BASF am Donnerstagmittag mit Kursplus

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von BASF zählt am Donnerstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die BASF-Papiere zuletzt 0,2 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die BASF-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 45,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BASF-Aktie sogar auf 45,85 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 45,29 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 292.990 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 04.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,93 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 21,31 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 26.10.2023 bei 40,25 EUR. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 12,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 erhielten BASF-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,40 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,34 EUR. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,40 EUR an.

Am 25.04.2024 hat BASF die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,53 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,75 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 17,55 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19,99 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 12,20 Prozent verringert.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 26.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können BASF-Anleger Experten zufolge am 30.07.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,61 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

