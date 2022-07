BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Vormittag ins Plus

Aktien in diesem Artikel BASF 41,80 EUR

Die Aktie legte um 27.07.2022 09:22:00 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 42,32 EUR zu. Bei 42,47 EUR markierte die BASF-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 42,43 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 195.006 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 69,52 EUR markierte der Titel am 14.08.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 39,13 Prozent Luft nach oben. Am 05.07.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 39,33 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die BASF-Aktie mit einem Verlust von 7,60 Prozent wieder erreichen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 65,12 EUR an.

Am 29.04.2022 hat BASF in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2022 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,70 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BASF noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23.083,00 EUR umgesetzt, gegenüber 19.400,00 EUR im Vorjahreszeitraum.

BASF dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 27.07.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 28.07.2023 dürfte BASF die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,11 EUR je Aktie belaufen.

Ausblick: BASF zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

BASF-Aktie gibt dennoch nach: BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall DEA vermeldet dank gestiegener Ölpreise Gewinnsprung

BASF-Aktie schwach: BASF mit neuer Einheit für Inhaltsstoffe für Nahrungsmittelindustrie

