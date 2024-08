BASF Aktie News: BASF steigt am Dienstagmittag

Blick auf BASF-Kurs

Die Aktie von BASF gehört am Dienstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,0 Prozent auf 45,40 EUR.

Um 11:48 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 45,40 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BASF-Aktie bei 45,57 EUR. Bei 45,15 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 335.171 BASF-Aktien den Besitzer.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,99 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 40,18 EUR am 05.08.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 13,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im Vorjahr hatte BASF 3,40 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 50,30 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte BASF am 26.07.2024. Das EPS lag bei 0,48 EUR. Im letzten Jahr hatte BASF einen Gewinn von 0,56 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,90 Prozent auf 16,11 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte BASF 17,31 Mrd. EUR umgesetzt.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. BASF dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 22.10.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,49 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

