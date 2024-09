BASF Aktie News: BASF zündet am Nachmittag Kursrakete

Aktie im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von BASF. Das Papier von BASF konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 6,3 Prozent auf 48,15 EUR.

Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 6,3 Prozent auf 48,15 EUR. Der Kurs der BASF-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 48,26 EUR zu. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 45,45 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4.850.630 BASF-Aktien.

Am 04.04.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR an. Gewinne von 14,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 05.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,18 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 16,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem BASF seine Aktionäre 2023 mit 3,40 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,27 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die BASF-Aktie im Durchschnitt mit 50,10 EUR.

BASF gewährte am 26.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,48 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,56 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 16,11 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,90 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 17,31 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte BASF am 30.10.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 22.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 3,46 EUR je Aktie in den BASF-Büchern.

