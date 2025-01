BASF Aktie News: BASF am Mittag mit Kursplus

BASF im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von BASF. Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 47,45 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die BASF-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 47,45 EUR zu. Bei 47,54 EUR erreichte die BASF-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 46,70 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 500.481 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 erreichte der Anteilsschein mit 54,93 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BASF-Aktie 15,76 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 05.08.2024 Kursverluste bis auf 40,18 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 18,11 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

BASF-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,47 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BASF-Aktie bei 53,84 EUR.

BASF ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -1,78 EUR je Aktie vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat BASF 15,74 Mrd. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 15,87 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Am 28.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 20.02.2026 dürfte BASF die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 3,42 EUR in den Büchern stehen haben wird.

