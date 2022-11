BASF Aktie News: BASF am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Aktien in diesem Artikel BASF 48,93 EUR

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 1,4 Prozent auf 48,93 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BASF-Aktie bisher bei 48,83 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 49,34 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 959.980 BASF-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 10.02.2022 auf bis zu 69,15 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 29,25 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BASF-Aktie 29,09 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 60,34 EUR je BASF-Aktie aus.

Am 26.10.2022 legte BASF die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,77 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,56 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat BASF mit einem Umsatz von insgesamt 21.946,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 19.669,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,58 Prozent gesteigert.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von BASF wird am 24.02.2023 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2023-Bilanz von BASF rechnen Experten am 23.02.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,74 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

