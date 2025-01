BASF Aktie News: Anleger schicken BASF am Mittag auf rotes Terrain

So entwickelt sich BASF

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BASF. Die BASF-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 47,01 EUR ab.

Das Papier von BASF gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:49 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 47,01 EUR abwärts. Die BASF-Aktie sank bis auf 46,72 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,23 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 708.476 BASF-Aktien umgesetzt.

Am 04.04.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,93 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 16,85 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,18 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BASF-Aktie derzeit noch 14,54 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR an BASF-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,36 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,84 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BASF am 30.10.2024. In Sachen EPS wurden 0,32 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BASF -1,78 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,74 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 0,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

BASF wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 28.02.2025 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 20.02.2026.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem BASF-Gewinn in Höhe von 3,41 EUR je Aktie aus.

