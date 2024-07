BASF Aktie News: BASF tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

BASF im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BASF. Der BASF-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 42,63 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,5 Prozent auf 42,63 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die BASF-Aktie bis auf 42,51 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 43,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.619.903 BASF-Aktien umgesetzt.

Bei 54,93 EUR markierte der Titel am 04.04.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BASF-Aktie derzeit noch 28,85 Prozent Luft nach oben. Am 26.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 40,25 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 5,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie.

Für BASF-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,40 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,35 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 50,30 EUR.

BASF veröffentlichte am 26.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. BASF hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,48 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,56 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 16,11 Mrd. EUR – eine Minderung von 6,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17,31 Mrd. EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 30.10.2024 dürfte BASF Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 30.07.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass BASF im Jahr 2024 3,44 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

