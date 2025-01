BASF Aktie News: BASF präsentiert sich am Donnerstagvormittag fester

Kurs der BASF

Die Aktie von BASF gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die BASF-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 47,12 EUR.

Die BASF-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 47,12 EUR. Im Tageshoch stieg die BASF-Aktie bis auf 47,18 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 46,99 EUR. Der Tagesumsatz der BASF-Aktie belief sich zuletzt auf 119.744 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.04.2024 bei 54,93 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 16,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der BASF-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 05.08.2024 auf bis zu 40,18 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BASF-Aktie liegt somit 17,29 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass BASF-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 2,36 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete BASF 3,40 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 53,84 EUR je BASF-Aktie aus.

BASF ließ sich am 30.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 0,32 EUR gegenüber -1,78 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,83 Prozent auf 15,74 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 15,87 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die BASF-Bilanz für Q4 2024 wird am 28.02.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2025-Bilanz auf den 20.02.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 3,41 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BASF-Aktie

Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende mit Kursplus

STOXX 50 aktuell: Schlussendlich Pluszeichen im STOXX 50

Starker Wochentag in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag fester