BASF Aktie News: BASF am Nachmittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,4 Prozent auf 45,48 EUR. Die BASF-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 46,17 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 46,11 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 950.134 BASF-Aktien den Besitzer.

Am 10.02.2022 markierte das Papier bei 69,15 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die BASF-Aktie damit 34,24 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.09.2022 bei 37,90 EUR. Der aktuelle Kurs der BASF-Aktie ist somit 19,99 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 58,81 EUR für die BASF-Aktie aus.

Am 27.07.2022 lud BASF zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,37 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,56 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 22.974,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 19.669,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BASF am 24.02.2023 vorlegen. Die Veröffentlichung der BASF-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 23.02.2024.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass BASF ein EPS in Höhe von 6,75 EUR in den Büchern stehen haben wird.

