BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT tendiert am Freitagvormittag nordwärts

Die Aktie notierte um 09:06 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 28,36 GBP zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die BAT-Aktie bei 28,38 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,30 GBP. Bisher wurden heute 93.865 BAT-Aktien gehandelt.

Am 30.06.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 36,45 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BAT-Aktie somit 22,21 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 28,24 GBP. Dieser Wert wurde am 23.03.2023 erreicht. Der derzeitige Kurs der BAT-Aktie liegt somit 0,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 37,76 GBP je BAT-Aktie an.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2023 dürfte BAT am 27.07.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 24.07.2024 erwartet.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BAT ein EPS in Höhe von 3,91 GBP in den Büchern stehen haben wird.

