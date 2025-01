BAT Aktie News: STOXX 50 Aktie BAT am Vormittag mit Kursplus

Aktie im Blick

Die Aktie von BAT zählt am Dienstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BAT nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 31,60 GBP.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der London-Sitzung 0,3 Prozent auf 31,60 GBP zu. Im Tageshoch stieg die BAT-Aktie bis auf 31,71 GBP. Bei 31,69 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten BAT-Aktien beläuft sich auf 212.595 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,71 GBP. Dieser Kurs wurde am 28.01.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,34 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 18.04.2024 bei 22,52 GBP. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BAT-Aktie derzeit noch 28,74 Prozent Luft nach unten.

Nachdem BAT seine Aktionäre 2023 mit 2,36 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,38 GBP je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BAT-Aktie bei 31,42 GBP.

Am 04.08.2009 äußerte sich BAT zu den Kennzahlen des am 30.06.2009 ausgelaufenen Quartals.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 13.02.2025 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können BAT-Anleger Experten zufolge am 05.02.2026 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BAT einen Gewinn von 3,64 GBP je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

