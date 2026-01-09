DAX25.262 +0,5%Est505.997 +1,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,18 -0,6%Nas23.671 +0,8%Bitcoin77.998 +0,3%Euro1,1638 ±0,0%Öl63,34 +1,0%Gold4.510 +0,7%
Bauarbeiten am gesperrten Hauptbahnhof Dresden im Zeitplan

11.01.26 19:27 Uhr

DRESDEN (dpa-AFX) - Die Bauarbeiten in dem seit Freitag gesperrten Dresdner Hauptbahnhof liegen im Plan. Nach derzeitigem Stand geht die Projektleitung von einer pünktlichen Inbetriebnahme am Montagmorgen aus, wie eine Bahnsprecherin auf Anfrage mitteilte.

Drei Tage lang kein Zugverkehr am Hauptbahnhof

Wegen der Arbeiten war der Hauptbahnhof seit Freitagmorgen gesperrt, keine Züge konnten fahren. Der Fernverkehr von und nach Berlin und Leipzig endete und startete in Dresden-Neustadt. Zum Hauptbahnhof ging es weiter mit den regulären Nahverkehrsverbindungen und zusätzlichem Ersatzverkehr mit einer extra eingerichteten Straßenbahnlinie. Von und nach Prag verkehrte zwischen Neustadt und Usti nad Labem in Tschechien Ersatzverkehr mit Bussen. Die Fahrtzeit verlängert sich dadurch um etwa eine Stunde.

Der Regionalverkehr und die S-Bahn fielen auf sämtlichen Linien im Bereich zwischen den Dresdner Bahnhöfen Neustadt, Reick, Plauen und Friedrichstadt aus. Dort mussten Fahrgäste ebenfalls auf Alternativen im regulären Nahverkehr oder dem eingerichteten Ersatzverkehr mit Bussen und der Straßenbahn 26 ausweichen.

Weitere Sperrung des Hauptbahnhofes Mitte Februar angekündigt

Hintergrund der Sperrung waren Arbeiten am Kreuzungsbauwerk unter der Budapester Straße im Rahmen des langwierigen Ausbaus der Verbindung Leipzig-Dresden. An diesem Wochenende sollte das Projekt die Halbzeit erreichen, der Abschluss ist bis 2027 geplant. Eine weitere Sperrung des Hauptbahnhofes hat die Bahn für den 14. bis 16. Februar angekündigt./jbl/jan/DP/zb