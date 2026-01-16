DAX25.297 -0,2%Est506.029 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,97 +1,8%Nas23.515 -0,1%Bitcoin82.216 -0,1%Euro1,1595 ±-0,0%Öl64,13 +0,4%Gold4.595 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 BioNTech (ADRs) A2PSR2 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 SAP 716460 Lufthansa 823212 Infineon 623100 RENK RENK73 Schaeffler SHA010
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht leichter ins Wochenende -- US-Börsen knapp im Minus -- Worthington plant Übernahme von KlöCo -- Novo Nordisk, Bayer, D-Wave, Siemens Energy, VW, ASML, Porsche, TSMC, DroneShield, BYD im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis Tesla-Aktie: Wedbush-Analyst Dan Ives sieht entscheidende Phase - Musk setzt 2026 auf Robotaxis
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Teherans Staatsanwalt widerspricht Trump-Äußerungen

17.01.26 17:57 Uhr

TEHERAN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Teheraner Staatsanwalt Ali Salehi hat Äußerungen von US-Präsident Donald Trump zurückgewiesen, wonach der Iran die Todesurteile gegen Hunderte festgenommene Menschen gestoppt habe. Ali Salehi sprach laut der iranischen Rundfunkagentur Iribnews von "leeren und unbegründeten Worten". Die Reaktion auf die jüngsten Demonstrationen werde "entschlossen, abschreckend und schnell" sein.

Wer­bung

Irans oberster Führer Ali Chamenei sagte danach in einer Rede, die "Schuldigen" im Land würden nicht ungeschoren davonkommen. "Wir werden den Unruhestiftern den Rücken brechen", so Chamenei.

Trump hatte am Freitag erklärt, ein US-Militärschlag sei unter anderem deshalb ausgeblieben, weil der Iran die Hinrichtungen von Demonstrierenden abgesagt habe. Auf die Frage, ob ihm israelische und arabische Politiker einen Militärschlag ausgeredet hätten, sagte Trump: "Niemand hat mich überzeugt. Ich habe mich selbst überzeugt." Er verwies darauf, dass die iranischen Behörden die Hinrichtung von 800 Menschen abgesagt hätten. "Das hatte einen großen Einfluss gestern", so Trump. Das Weiße Haus nannte für die angeblich abgesagten 800 Hinrichtungen keine Quelle.

Ausgelöst wurden die Proteste im Iran Ende Dezember von einer dramatischen Wirtschaftskrise und sehr hoher Inflation. Rasch entwickelten sich die Demonstrationen jedoch zu politischen Protesten gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik. Sicherheitskräfte gingen dabei gewaltsam vor. Iranische Menschenrechtsgruppen meldeten mehr als 3.400 Tote. Genaue Zahlen lassen sich wegen der Informationssperre kaum überprüfen./da/DP/zb