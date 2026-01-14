DAX25.359 -0,2%Est506.011 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,35 +1,4%Nas23.734 +0,3%Bitcoin78.939 +1,0%Euro1,1668 ±-0,0%Öl64,68 +0,6%Gold4.584 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Allianz 840400 Infineon 623100 Amazon 906866 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächelt -- Asiens Börsen letztlich uneins - Nikkei knackt Rekord -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- Rüstungsaktien, DEUTZ, Zalando, Munich Re, DroneShield, Nordex im Fokus
Top News
UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral UBS AG gibt Volkswagen (VW) vz-Aktie Neutral
UBS AG gibt Continental-Aktie Buy UBS AG gibt Continental-Aktie Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Verteidigung als Anlagechance: Mit diesem ETF erhältst du Zugang zu europäischen Unternehmen aus dem Luft-, Raumfahrt- und Verteidigungssektor

Bauern protestieren mit Hunderten Traktoren in Paris

13.01.26 11:40 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Wenige Tage vor Unterzeichnung des Mercosur-Abkommens setzen französische Landwirte ihren Protest gegen die Freihandelszone mit Blockaden und einer Demonstration in Paris fort. Am Morgen erreichten Hunderte Traktoren die Hauptstadt und fuhren in die Nähe des Parlaments. Die Landwirte lehnen den Handelspakt der EU mit südamerikanischen Staaten ab, weil sie unverhältnismäßige Konkurrenz durch günstige Importe fürchten. Die Unterzeichnung soll am Samstag in Paraguay erfolgen.

Wer­bung

Die französische Regierung stellte den Landwirten angesichts der anhaltenden Proteste weitere Unterstützung in Aussicht, nachdem sie vor einigen Tagen bereits Hilfen in Höhe von 300 Millionen Euro angekündigt hatte. Der Premierminister und die Regierung arbeiteten an weiteren konkreten Maßnahmen zugunsten der Landwirte, sagte Agrarministerin Annie Genevard am Morgen. Die Bauern protestieren schon seit längerem auch gegen überbordende Bürokratie und ihrer Meinung nach übertriebene Umweltvorschriften.

Während es sich bei dem Traktor-Protest in Paris um eine angemeldete Demonstration handelte, räumten Bereitschaftspolizisten am frühen Morgen eine von Landwirten vor Wochen errichtete Blockade auf der Autobahn A64 südwestlich von Toulouse.

Auf der stark befahrenen A1 von Paris Richtung Kanalküste, Belgien und die Niederlande setzten Landwirte südlich von Lille ihre eigenmächtigen Kontrollen von Lastwagen fort, die sie nach importierten Agrarerzeugnissen durchsuchen, die ihrer Meinung nach nicht französischen Standards und Vorschriften entsprechen./evs/DP/zb