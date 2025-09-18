DAX23.675 +1,4%ESt505.457 +1,6%Top 10 Crypto16,55 +0,7%Dow46.142 +0,3%Nas22.471 +0,9%Bitcoin99.451 +0,1%Euro1,1773 -0,1%Öl67,29 -0,3%Gold3.660 +0,4%
Baustart auf nächstem Abschnitt der Stromtasse Suedlink

19.09.25 05:22 Uhr

EINBECK (dpa-AFX) - Bei der Stromtrasse Suedlink soll am Freitag (14.15 Uhr) offiziell der Beginn der Bauarbeiten für den Abschnitt in Südniedersachsen erfolgen. Dazu werden unter anderem Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) und Verantwortliche der beiden Netzbetreiber TransnetBW und Tennet in Einbeck erwartet. Für den Abschnitt sollen Gleichstromkabel auf einer Länge von rund 100 Kilometern zwischen Elze bei Hildesheim und dem Dreiländereck mit Hessen und Thüringen verlegt werden. Dabei verläuft die Trasse unter anderem bei Einbeck sowie westlich von Göttingen entlang der Autobahn 7.

Suedlink soll 2028 fertiggestellt werden und dann vor allem Windstrom aus Nord- nach Süddeutschland befördern. Mit der Verbindung, deren Kapazität der Leistung von etwa vier Atomkraftwerken entspricht, sollen rund zehn Millionen Haushalte mit Strom versorgt werden können.

Die rund 700 Kilometer lange Stromleitung soll rund zehn Milliarden Euro kosten und komplett unterirdisch verlegt werden. Im Detail handelt es sich um zwei Stromleitungen, die weitestgehend parallel verlaufen sollen, sich aber zu den Endpunkten hin aufteilen./xma/DP/zb