DAX24.168 -0,3%Est505.742 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +2,6%Nas23.057 -0,6%Bitcoin73.933 +0,6%Euro1,1756 ±0,0%Öl59,61 -1,2%Gold4.276 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA TUI TUAG50 Tesla A1CX3T Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX schwächer -- DroneShield erhält Großauftrag aus Europa -- Ford mit Riesen-Abschreibung für E-Auto-Schwenk - Rüstungsaktien, Bayer, ServiceNow, Stabilus im Fokus
Top News
Apple-Aktie: Konzern kürt die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025 Apple-Aktie: Konzern kürt die iPhone- und Watch-Apps des Jahres 2025
Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt Ausblick: Micron Technology gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
US-Aktien als Basis für langfristiges Wachstum? Mit diesem ETF von Amundi erhältst du Zugang zu den größten Unternehmen der Welt.

Baustelle Hamburg-Berlin im Plan - Ab jetzt wird es komplex

16.12.25 11:54 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Die Deutsche Bahn sieht sich bei der umfassenden Sanierung der Bahnstrecke zwischen Hamburg und Berlin auf einem guten Weg. Die Arbeiten am Oberbau seien nach rund der Hälfte der geplanten Bauzeit inzwischen abgeschlossen, teilte der Konzern mit. Seit Anfang August seien rund 165 Kilometer Gleise, 241 Weichen, Schallschutzwände, Signale, Oberleitungen und Bahnsteige erneuert worden.

Wer­bung

Der Ersatzverkehr mit Bussen auf betroffenen Regionalverkehrsverbindungen sei laufend verbessert worden und funktioniere inzwischen weitgehend stabil. Auch das Konzept für den Fernverkehr laufe gut. Die Fernzüge werden derzeit über Stendal und Uelzen umgeleitet und brauchen rund 45 Minuten länger.

Noch bis Ende April bleibt die Hauptstrecke gesperrt. Die Bauarbeiten gingen nun in die nächste Phase, teilte der Chef der zuständigen Infrastrukturgesellschaft DB InfraGo, Philipp Nagl, mit.

Schwierigste Aufgabe kommt erst noch

Mit der Erneuerung der sogenannten Leit- und Sicherungstechnik steht der Bahn dabei die schwierigste Aufgabe noch bevor. Hunderte Kilometer Kabel, Signale und Weichenantriebe müssen ausgetauscht oder neu verlegt werden. Danach erfolgt laut Bahn ein mehrstufiger Prüf- und Abnahmeprozess. "Unser Team hat dabei gemeinsam mit den Herstellern also noch einige Herausforderungen vor sich", betonte Nagl.

Wer­bung

Die Modernisierung der Strecke ist eine von insgesamt mehr als 40 sogenannten Generalsanierungen, mit der Bund und Bahn bis Mitte der 30er Jahre das marode Schienennetz auf wichtigen Verbindungen wieder ertüchtigen will. Start war 2024 auf der Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim. In diesem Jahr wurde neben Hamburg-Berlin auch die vor allem für den Güterbahnverkehr wichtige Verbindung Emmerich-Oberhausen saniert. Die Arbeiten erfolgen dabei stets bei voll gesperrter Strecke./maa/DP/stk