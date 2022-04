Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Bayer 62,75 EUR

Um 13:12 Uhr konnte die Aktie von Bayer zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 62,70 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Bayer-Aktie bei 63,17 EUR. Mit einem Wert von 61,95 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.621.666 Aktien.

Am 01.04.2022 markierte das Papier bei 63,17 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,75 Prozent über dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.12.2021 (43,91 EUR). Der aktuelle Kurs der Bayer-Aktie ist somit 29,98 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 69,50 EUR für die Bayer-Aktie.

Bayer veröffentlichte am 01.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,10 Prozent auf 10,00 Milliarden EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,12 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2021 dürfte Bayer am 01.03.2022 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2022-Bilanz von Bayer rechnen Experten am 27.10.2022.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,58 EUR je Bayer-Aktie.

