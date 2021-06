Bayer-Aktie aktuell: Bayer zeigt sich freundlich

Aktien in diesem Artikel Bayer 52,07 EUR

Das Papier von Bayer legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,3 Prozent auf 52,16 EUR. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im DAX, der derzeit bei 15.650 Punkten notiert. Die Bayer-Aktie legte bis auf 52,25 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 51,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 782.664 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 73,63 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.06.2020). Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 39,91 EUR am 30.10.2020.

Das durchschnittliche Kursziel der Bayer-Aktie wird bei 71,25 EUR angegeben. Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2022 6,52 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Die Bayer AG ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Gesundheit und Agrarwirtschaft. Das breite Sortiment an Produkten und die Forschungsschwerpunkte des Konzerns sind auf die Gesundheitsversorgung, den Pflanzenschutz und die Schädlingsbekämpfung ausgerichtet. Das operative Geschäft ist dabei in die Bereiche Pharmaceuticals, Consumer Health und Crop Science inklusive Animal Health untergliedert. Das Produktangebot erstreckt sich von verschreibungspflichtigen Medikamenten über Aspirin , Alka-Seltzer und anderen Schmerzmitteln, Dermatologika, Vitaminen, Blutzuckermessgeräten und Injektionssystemen bis hin zu Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmitteln sowie Produkten für Nutz- und Haustiere. Des Weiteren forscht die Bayer AG unter anderem an der Entwicklung neuer Medikamente in den Bereichen Herz-Kreislauf und verwandte Erkrankungen, Onkologie und gynäkologische Therapien. Ende 2016 gliederte Bayer sein MaterialScience-Segment um High-End-Werkstoffe aus und notierte es als eigenständiges Unternehmen unter dem Namen Covestro an der Börse. Bayer fusionierte 2018 mit dem US-amerikanischen Agrarkonzern Monsanto.

