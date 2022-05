Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag im Minusbereich

Aktien in diesem Artikel Bayer 60,24 EUR

Um 16:22 Uhr fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 4,2 Prozent auf 60,25 EUR ab. Im Tief verlor die Bayer-Aktie bis auf 60,16 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 60,60 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.063.574 Bayer-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 13.04.2022 auf bis zu 67,99 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 11,38 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.12.2021 Kursverluste bis auf 43,91 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,23 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 73,54 EUR je Bayer-Aktie aus.

Am 01.03.2022 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,26 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11.118,00 EUR im Vergleich zu 9.995,00 EUR im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Bayer am 10.05.2022 präsentieren. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Bayer möglicherweise am 03.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 7,62 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

