Bayer Aktie News: Bayer am Montagnachmittag im Plus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 28,03 EUR.

Das Papier von Bayer konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 28,03 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 28,25 EUR an. Bei 28,22 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 1.040.978 Bayer-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (51,32 EUR) erklomm das Papier am 12.09.2023. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 45,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 10,94 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,110 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Bayer-Aktie im Durchschnitt mit 31,89 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 06.08.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -0,03 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Bayer ebenfalls -1,92 EUR je Aktie eingebüßt. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,91 Prozent auf 11,14 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,04 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 05.11.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 11.11.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Bayer.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,07 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

