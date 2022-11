Bayer Aktie News: Bayer am Mittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Bayer 53,61 EUR

Die Bayer-Aktie musste um 12:22 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 53,69 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Bayer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 53,57 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 54,01 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 311.293 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 67,99 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,03 Prozent. Am 06.12.2021 gab der Anteilsschein bis auf 43,91 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 22,29 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Bayer-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 79,08 EUR.

Bayer ließ sich am 04.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,93 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 12.819,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.854,00 EUR umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von Bayer wird am 08.11.2022 gerechnet. Bayer dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 07.11.2023 präsentieren.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 7,74 EUR in den Büchern stehen haben wird.

