Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag mit KursVerlusten

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:22 Uhr verlor das Papier 0,9 Prozent auf 47,01 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Bayer-Aktie bis auf 46,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 47,07 EUR. Bisher wurden via XETRA 119.969 Bayer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 67,99 EUR markierte der Titel am 13.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Bayer-Aktie 30,86 Prozent zulegen. Am 06.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 7,07 Prozent könnte die Bayer-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 78,75 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Bayer am 04.08.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,93 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Bayer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,10 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 12.819,00 EUR im Vergleich zu 10.854,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 08.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Bayer-Ergebnisse für Q3 2023 erwarten Experten am 07.11.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Bayer ein EPS in Höhe von 7,86 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

