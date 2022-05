Bayer Aktie News: Bayer am Vormittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Bayer 60,90 EUR

Die Bayer-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,2 Prozent auf 61,01 EUR. Bei 60,85 EUR markierte die Bayer-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 60,87 EUR. Bisher wurden heute 61.207 Bayer-Aktien gehandelt.

Am 13.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 67,99 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 10,27 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.12.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Bayer-Aktie 38,96 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 73,54 EUR je Bayer-Aktie an.

Am 01.03.2022 hat Bayer die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 1,26 EUR. Im letzten Jahr hatte Bayer einen Gewinn von 1,32 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 11.118,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.995,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 10.05.2022 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 03.08.2023.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 7,63 EUR je Bayer-Aktie.

