Bayer Aktie News: Bayer gibt am Nachmittag nach

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Bayer. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 26,11 EUR ab.

Um 15:50 Uhr ging es für die Bayer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 26,11 EUR. In der Spitze fiel die Bayer-Aktie bis auf 26,05 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 26,14 EUR. Von der Bayer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 624.755 Stück gehandelt.

Am 02.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 53,80 EUR. Der derzeitige Kurs der Bayer-Aktie liegt somit 51,47 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.03.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 24,96 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 4,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,110 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,110 EUR je Bayer-Aktie. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 34,90 EUR für die Bayer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Bayer am 14.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,77 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,39 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2024 erfolgen. Bayer dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2025 präsentieren.

In der Bayer-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 5,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

