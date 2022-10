Bayer Aktie News: Bayer reagiert am Dienstagmittag positiv

Aktien in diesem Artikel Bayer 48,78 EUR

Um 12:22 Uhr stieg die Bayer-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 48,83 EUR. Die Bayer-Aktie zog in der Spitze bis auf 48,88 EUR an. Bei 48,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 674.373 Bayer-Aktien den Besitzer.

Am 13.04.2022 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 67,99 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 28,19 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.12.2021 bei 43,91 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,21 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 78,75 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,93 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde auf 12.819,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10.854,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 08.11.2022 terminiert. Am 07.11.2023 wird Bayer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 7,86 EUR je Bayer-Aktie.

