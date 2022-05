Bayer Aktie News: Bayer tendiert am Donnerstagmittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Bayer 61,11 EUR

Die Bayer-Aktie musste um 05.05.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 61,02 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Bayer-Aktie bis auf 61,02 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 61,85 EUR. Zuletzt wechselten 587.991 Bayer-Aktien den Besitzer.

Bei 67,99 EUR markierte der Titel am 13.04.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 10,25 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Bayer-Aktie. Bei 43,91 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.12.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Bayer-Aktie damit 38,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 73,54 EUR aus.

Bayer veröffentlichte am 01.03.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,26 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11.118,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9.995,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2022 dürfte Bayer am 10.05.2022 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 03.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Bayer im Jahr 2023 7,63 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

