Bayer Aktie News: Bayer zeigt sich am Mittwochnachmittag freundlich

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Bayer. Die Bayer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 28,45 EUR.

Die Bayer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 28,45 EUR. Der Kurs der Bayer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 29,15 EUR zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 28,90 EUR. Der Tagesumsatz der Bayer-Aktie belief sich zuletzt auf 2.612.490 Aktien.

Bei einem Wert von 53,80 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.08.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 89,10 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.03.2024 bei 24,96 EUR. Abschläge von 12,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Bayer seine Aktionäre 2023 mit 0,110 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,203 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,90 EUR.

Bayer gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 2,04 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 13,77 Mrd. EUR – eine Minderung von 4,34 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 14,39 Mrd. EUR eingefahren.

Am 06.08.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Bayer-Gewinn in Höhe von 5,13 EUR je Aktie aus.

