Bayer Aktie News: Bayer am Nachmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Bayer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Bayer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 27,08 EUR ab.

Der Bayer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 27,08 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 26,68 EUR nach. Bei 27,20 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.150.692 Bayer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.08.2023 bei 53,32 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 96,93 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 24,96 EUR am 07.03.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Bayer-Aktie 8,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,110 EUR, nach 0,110 EUR im Jahr 2023. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,80 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Bayer am 14.05.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,22 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 13,77 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Bayer 14,39 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 06.08.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 11.11.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,05 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

