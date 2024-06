Bayer Aktie News: Bayer fällt am Donnerstagmittag

Blick auf Bayer-Kurs

Die Aktie von Bayer gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Bayer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 28,31 EUR ab.

Werte in diesem Artikel

Die Bayer-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,0 Prozent auf 28,31 EUR. Das Tagestief markierte die Bayer-Aktie bei 28,19 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 28,46 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 743.454 Bayer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.08.2023 bei 53,80 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Bayer-Aktie mit einem Kursplus von 90,07 Prozent wieder erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 24,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,82 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,203 EUR. Im Vorjahr hatte Bayer 0,110 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 34,90 EUR.

Am 14.05.2024 hat Bayer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 2,04 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Bayer noch ein Gewinn pro Aktie von 2,22 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 14,39 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 13,77 Mrd. EUR.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Bayer am 06.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Bayer-Anleger Experten zufolge am 31.07.2025 werfen.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 5,13 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Bayer-Aktie

Bayer-Aktionäre erfreut: Bayer muss im Glyphosat-Prozess deutlich weniger Strafe zahlen

Neutral von Goldman Sachs Group Inc. für Bayer-Aktie

XETRA-Handel: DAX präsentiert sich zum Start fester