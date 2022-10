Bayer Aktie News: Bayer am Donnerstagvormittag nahezu unverändert

Aktien in diesem Artikel Bayer 48,62 EUR

Mit einem Wert von 48,67 EUR bewegte sich die Bayer-Aktie um 09:22 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die Bayer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 48,79 EUR. Die Bayer-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,60 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,79 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 48.066 Bayer-Aktien.

Am 13.04.2022 markierte das Papier bei 67,99 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 28,42 Prozent Plus fehlen der Bayer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 06.12.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 43,91 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 10,84 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gaben als mittleres Kursziel 78,75 EUR an.

Bayer veröffentlichte am 04.08.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,93 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Bayer 1,61 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig wurden 12.819,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Bayer 10.854,00 EUR umgesetzt.

Am 08.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Bayer veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 07.11.2023.

Experten taxieren den Bayer-Gewinn für das Jahr 2022 auf 7,87 EUR je Aktie.

